Almeno 35 morti negli scontri etnici nella Repubblica Democratica del Congo. Attacchi in villaggi e combattimenti tra milizie hanno provocato almeno 35 morti nel fine settimana di Natale nel Nord Kivu, una regione prevalentemente cristiana. Il 24 dicembre a Eringeti, una città 55 chilometri a nord della capitale regionale di Beni, i ribelli delle Forze democratiche alleate, dominate da musulmani estremisti ugandesi hanno ucciso 22 persone. Il bilancio delle vittime è salito in seguito a 35 con l’uccisione di 13 civili hutu, per lo più donne, uccisi il 25 dicembre da una milizia del gruppo etnico nande nel villaggio di Nianzale, una comunità a maggioranza hutu.