Ban Ki-moon coinvolto in un caso di corruzione. Uno scandalo minaccia le ambizioni dell’ex segretario generale dell’Onu, che ha l’obiettivo di candidarsi alle presidenziali in Corea del Sud. Secondo il settimanale sudcoreano Sisa-in Ban Ki-moon nel 2005, quando era ministro degli esteri, ha ricevuto 20mila dollari in contanti e 30mila dollari nel 2007 da un imprenditore già coinvolto in altri casi di corruzione. Nei mesi scorsi Ban Ki-moon ha fatto capire che potrebbe candidarsi alla guida del paese con il partito conservatore, colpito dall’inchiesta per corruzione nei confronti della presidente Park Geun-hye.