Il premier giapponese Shinzo Abe a Pearl Harbour. Abe ha visitato diversi memoriali della seconda guerra mondiale alle Hawaii prima di recarsi a Pearl Harbour, la base militare statunitense attaccata dal Giappone nel 1941. Abe pregherà per le vittime dell’attacco, ma non chiederà ufficialmente scusa per l’operazione militare in cui furono uccisi 2.403 militari statunitensi.