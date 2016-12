In Francia un sindaco del Front national ha intitolato una strada alla Brexit. La maggioranza dei consiglieri della piccola città di Beaucaire, nella regione della Linguadoca-Rossiglione, ha approvato un’ordinanza per chiamare “rue du Brexit” una strada che era rimasta senza nome. Julien Sanchez, esponente del Front national di Marine Le Pen, ha dichiarato che la scelta è stata fatta per “rendere omaggio alla scelta del popolo britannico”.