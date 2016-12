Rapita una giornalista in Iraq. Afrah Shawqi al Qaisi, 43 anni, è una giornalista irachena impegnata contro la corruzione nel paese. È stata prelevata dalla sua casa di Baghdad da un gruppo di uomini armati che l’hanno rapita. La giornalista lavorava per il giornale britannico in lingua araba Asharq al Awsat e per altri siti di notizie.