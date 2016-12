Benjamin Netanyahu blocca le autorizzazioni per costruire nuovi insediamenti a Gerusalemme est. Il premier israeliano ha chiesto al comune della città di annullare il voto sui permessi per la costruzione di centinaia di nuovi insediamenti. Il 25 dicembre il consiglio di sicurezza dell’Onu ha approvato una risoluzione di condanna degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Gli Stati Uniti hanno permesso la sua approvazione astenendosi e non ponendo il veto. La mossa di Netanyahu potrebbe significare un tentativo di diminuire la tensione con Washington.