Russia e Turchia hanno trovato l’accordo per un cessate il fuoco in Siria. Lo sostengono i mezzi d’informazione turchi. L’accordo prevede una tregua in tutto il paese a partire dalla mezzanotte del 29 dicembre. Il cessate il fuoco ora sarà sottoposto al parere del governo di Damasco. Nel frattempo 22 civili sono morti in un raid aereo su un villaggio occupato dal gruppo Stato islamico nell’est del paese, fa sapere l’ong Osservatorio siriano per i diritti umani.