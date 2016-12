Un quotidiano del Kashmir torna in edicola dopo la censura del governo. Il Kashmir Reader, un giornale in lingua inglese, ha ripreso le pubblicazioni dopo tre mesi. Era stato accusato dal governo locale di “incitare alla violenza”, ma secondo alcune organizzazioni per i diritti umani era trattato di un attacco alla libertà d’espressione. La censura nei confronti del giornale era dopo gli scontri tra polizia e manifestanti, che avevano causato 80 morti, scatenati dalla morte del militante separatista Burhan Wani.