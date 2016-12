Attacco contro una sede del Partito comunista cinese nello Xinjiang, cinque morti. Quattro aggressori hanno lanciato la loro auto contro una sede del partito e messo in funzione degli esplosivi, uccidendo una persona. In seguito sono stati uccisi dalla polizia. Per il governo cinese si tratta di terrorismo. Negli ultimi anni nello Xinjiang, regione autonoma e ricca di risorse nel nordovest della Cina,centinaia di persone sono morte nelle violenze tra la minoranza musulmana uigura e la maggioranza han. Pechino attua da tempo politiche repressive nei confronti della popolazione uigura.