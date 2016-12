Il governo siriano e i ribelli hanno firmato una tregua. L’ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin. Il cessate il fuoco entrerà in vigore in tutto il paese alla mezzanotte del 30 dicembre. Non riguarderà il gruppo Stato islamico, l’ex Fronte al nusra e gli altri gruppi jihadisti, mentre riguarderà le aree della Ghuta orientale, la regione agricola che circonda la capitale Damasco e che era considerata un punto critico delle trattative. A fare da garanti alla tregua saranno la Russia e la Turchia.