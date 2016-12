Il premier italiano Paolo Gentiloni nomina i sottosegretari del suo governo. Alle 19.30 hanno prestato giuramento i 41 sottosegretari nominati in mattinata dal consiglio dei ministri. Le 41 nomine presentano poche novità rispetto alla squadra di Matteo Renzi: Davide Faraone, ex sottosegretario all’istruzione, passa al ministero della salute. Mentre all’istruzione arriva Vito De Filippo che era alla salute. Enrico Zanetti, ex viceministro all’economia nel precedente governo, non ha accettato la riconferma.