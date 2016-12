È morta l’attrice statunitense Debbie Reynolds. Aveva 84 anni era la madre di Carrie Fisher, che è morta il 27 dicembre 2016 all’età di 60 anni. Reynolds era famosa soprattutto per aver recitato nel musical del 1952 Cantando sotto la pioggia. Nel 1965 aveva ricevuto una nomination agli oscar come migliore attrice per la sua interpretazione in Voglio essere amata in un letto d’ottone. È deceduta a Los Angeles in seguito a un infarto, il giorno dopo la scomparsa della figlia.