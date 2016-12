Crollo in una miniera in India, sette morti. Almeno sette minatori sono morti e una decina sono dispersi in una miniera di carbone nello stato nordorientale del Jharkhand, nel distretto di Godda. I soccorritori sono al lavoro per mettere in salvo eventuali superstiti, che al momento sono 23. È probabile che aumenti il numero delle vittime.