Gli Stati Uniti hanno espulso 35 diplomatici russi per lo scandalo delle email hackerate. Washington ha concesso 72 ore ai diplomatici per lasciare il paese come punizione per le azioni di hackeraggio delle email del Partito democratico durante la campagna elettorale che ha danneggiato Hillary Clinton, candidata dei democratici. Saranno chiusi anche due centri dell’intelligence russa nel paese. Mosca ha negato ogni coinvolgimento e ha definito “infondate” le accuse.