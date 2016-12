L’ambasciatore greco in Brasile trovato morto carbonizzato dentro a un’auto a Rio de Janeiro. La polizia ha scoperto il cadavere dentro un’automobile che era stata affittata da Kyriakos Amiridis, l’ambasciatore greco in Brasile. Amiridis, 59 anni, risultava disperso da tre giorni dopo che era arrivato a Rio da Brasilia per partecipare alla festa tradizionale sulla spiaggia di Copacabana. Le indagini si stanno indirizzando verso la pista passionale e la moglie dell’ambasciatore è interrogata dalla polizia e sarebbe la principale indiziata.