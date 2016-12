È entrata in vigore la tregua in Siria. Il cessate il fuoco è entrato in vigore in tutto il paese alla mezzanotte del 30 dicembre. Non è stato sottoscritto dal gruppo Stato islamico, dall’ex Fronte al nusra e dagli altri gruppi jihadisti, mentre è valido nelle aree della Ghuta orientale, la regione agricola che circonda la capitale Damasco e che era considerata un punto critico delle trattative. La tregua è stata concordata dai ribelli e dal governo siriano, con la garanzia della Russia e della Turchia.