È stato nominato il nuovo premier della Romania. Il presidente Klaus Iohannis ha indicato il socialdemocratico Sorin Grindeanu come nuovo primo ministro del paese, mettendo fine a settimane di incertezza in seguito alla vittoria della sinistra alle elezioni parlamentari dell’11 dicembre. Grindeanu ha 43 anni ed è l’ex ministro delle comunicazioni. Il 27 dicembre il presidente ha respinto la candidatura di Sevil Shhaideh, impendendo che per la prima volta una donna musulmana guidasse il governo di un paese europeo.