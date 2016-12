Trovato un corpo carbonizzato dentro un’auto a Rio de Janeiro, si teme che sia l’ambasciatore greco. La polizia ha scoperto il cadavere dentro un’automobile che era stata affittata da Kyriakos Amiridis, l’ambasciatore greco in Brasile. Amiridis, 59 anni, risulta disperso da tre giorni dopo che era arrivato da Brasilia per partecipare alla festa tradizionale sulla spiaggia di Copacabana. Era stato visto per l’ultima volta nella città di Nova Iguaçu, dov’è stata trovata la macchina, che era sotto un cavalcavia. La scientifica sta facendo i test per identificare la vittima.