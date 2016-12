Raggiunto accordo preliminare per nuove elezioni nella Repubblica Democratica del Congo entro la fine del 2017. L’accordo, raggiunto il 30 dicembre ma non ancora firmato, prevede l’instaurazione di un governo di transizione nel paese entro marzo 2017 e nuove elezioni entro l’anno. Il presidente Joseph Kabila, il cui mandato è scaduto 20 dicembre, è rimasto al potere dopo che le presidenziali erano state rimandate ad aprile 2018. In base all’accordo non potrà candidarsi per un terzo mandato.