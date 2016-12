Rialzate le misure di sicurezza in tutte le capitali europee per il rischio attentati durante i festeggiamenti di Capodanno. Le autorità temono che si possano ripetere attacchi simili a quelli avvenuti a Berlino il 19 dicembre e a Nizza il 14 luglio 2016 e stanno prendendo le misure di sicurezza adeguate. A Parigi e a Bruxelles sono stati annullati i tradizionali fuochi d’artificio. In Italia l’allerta è massima a Milano e Roma, dove sono stati schierati cecchini e piazzati metal detector.