Vladimir Putin ha detto che la Russia non espellerà nessun diplomatico statunitense. Il presidente russo ha detto che non ci saranno ripercussioni per la decisione dell’amministrazione di Barack Obama di espellere 35 funzionari russi il 29 dicembre, come invece era stato annunciato in precedenza dal ministro degli esteri Sergei Lavrov. Putin ha annunciato che aspetterà di vedere quale sarà la politica del presidente eletto Donald Trump, quando prenderà il potere il 20 gennaio. Trump ha commentato positivamente in un tweet la dichiarazione del Cremlino.