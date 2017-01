Un uomo armato ha aperto il fuoco ad una festa di fine anno in Brasile, almeno 12 morti. La sparatoria è avvenuta in un’abitazione nella città di Campinas, nel sud del paese, dove era in corso festeggiamenti di Capodanno. L’uomo ha ucciso almeno undici persone prima di togliersi la vita. Alcuni dei feriti sono in gravi condizioni. Secondo quanto dichiarato dalla polizia dello stato di San Paolo, il movente sarebbe stata la separazione dalla moglie.