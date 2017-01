Arrestata in Danimarca la figlia della donna al centro dello scandalo di corruzione che ha scosso la Corea del Sud. Chung Yoo-ra, 20 anni, figlia di Choi Soon-sil, è stata arrestata in Danimarca perché aveva il visto scaduto e perché aveva ricevuto un trattamento di favore all’università. Sua madre Choi è accusata di aver usato la sua influenza sulla presidente per ottenere tangenti dalle principali aziende del paese. La presidente Park Geun-hye è stata messa in stato d’accusa il 9 dicembre.