La Danimarca attende la richiesta di estradizione per la figlia di Choi Soon-sil. Chung Yoo-ra è stata arrestata nella città danese di Aalborg. Le autorità della Corea del Sud avevano trasmesso all’Interpol una richiesta di aiuto dopo che la ragazza non era rientrata nel paese per rispondere alle domande dei magistrati sul caso in cui è implicata la madre e che vede il coinvolgimento della presidente Park Geun-hye. Ma le autorità danesi non la rimpatrieranno finché non riceveranno una formale richiesta di estradizione da parte di Seoul.