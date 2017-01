Londra annuncia la costruzione di 14 nuovi centri abitati nella campagna inglese. Il governo britannico ha svelato i piani per la costruzione di 14 nuove cittadine per far fronte alla carenza cronica di abitazioni. I piani prevedono la realizzazione di 200mila nuove case. Tuttavia alcune organizzazioni locali temono che il governo voglia costruire nella fascia di territorio destinata alla tutela del verde.