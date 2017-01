Dodici arresti in Turchia per l’attentato nella discoteca Reina di Istanbul. L’attacco in cui sono morte 39 persone è stato rivendicato dal gruppo Stato islamico. In diversi raid la polizia turca ha arrestato 12 persone sospettate di essere collegate con l’attentato. Gli inquirenti hanno diffuso la foto del presunto attentatore che potrebbe essere di origine asiatica.