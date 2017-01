L’attentatore della discoteca Reina di Istanbul potrebbe essere uno uiguro di 25 anni. La stampa turca ha diffuso dei video dell’uomo che ha compiuto l’attentato avvenuto la notte di Capodanno in una discoteca di Istanbul: si tratterebbe di uno uiguro, una minoranza etnica cinese di religione islamica. L’attacco in cui sono morte 39 persone è stato rivendicato dallo Stato islamico. In diversi raid la polizia turca ha arrestato 12 persone sospettate di essere collegate con l’attentato.