La Finlandia sperimenta un salario minimo per i disoccupati. Il governo finlandese guidato da Juha Sipila ha messo a punto un progetto pilota che per due anni riguarderà duemila disoccupati, a cui saranno versati 560 euro mensili. Il progetto pilota sarà poi lentamente esteso a tutti i disoccupati e anche ai freelancer e ai lavoratori part time. L’intento è quello di aiutare i lavoratori a non accettare condizioni di lavoro sfavorevoli o paghe troppo basse.