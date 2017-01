Le barriere linguistiche costituiscono un ostacolo alla diffusione della scienza. Secondo uno studio, oltre un terzo delle ricerche sulla biodiversità è in una lingua diversa dall’inglese. Circa il 13 per cento è in spagnolo, il 10 per cento in portoghese, il 6 per cento in cinese e il 3 per cento in francese. Trascurare la letteratura scientifica non in inglese potrebbe quindi compromettere la diffusione della conoscenza scientifica. Secondo gli autori, il problema dovrebbe essere affrontato, per esempio invitando le riviste scientifiche a pubblicare traduzioni degli studi.