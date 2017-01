Si è dimesso l’ambasciatore britannico presso l’Unione europea. Ivan Rogers ha detto al suo staff che lascerà presto il suo incarico, scrive il Financial Times. La sua decisione è arrivata pochi mesi prima dell’inizio delle trattative per la Brexit tra la prima ministra Theresa May e Bruxelles. Rogers, che aveva assunto l’incarico nel 2013 per volontà di David Cameron, avrebbe dovuto avere un ruolo chiave nei colloqui sull’uscita del Regno Unito dall’Eu.