Tregua a rischio in Siria. I ribelli siriani in un comunicato hanno fatto sapere che non parteciperanno ai negoziati di pace organizzati dalla Russia e dalla Turchia ad Astana, in Kazakistan. I ribelli denunciano, infatti, numerose violazioni del cessate il fuoco da parte del governo di Bashar al Assad soprattutto nella regione di Wadi Barada, intorno a Damasco.