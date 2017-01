Morta una richiedente asilo in un centro in provincia di Venezia, proteste dei profughi. Una ragazza della Costa D’Avorio di 25 anni è morta nel centro di accoglienza di Cona, vicino a Venezia, dopo essersi sentita male nella doccia. I profughi ospitati dal centro hanno protestato per il ritardo con cui sono intervenuti i soccorsi. Le forze dell’ordine hanno sedato la rivolta. Il ministro degli interni Marco Minniti ha disposto il trasferimento di un centinaio di persone dal centro di Cona ad altre strutture in Emilia Romagna nella mattinata di mercoledì 4 gennaio.