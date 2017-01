Non c’è alcuna prova che i dolcificanti artificiali aiutino a dimagrire. Secondo l’Independent, le bibite con gli edulcoranti, che hanno poche calorie e che potrebbero combattere l’obesità, non devono essere considerate più sane delle bibite zuccherate. Hanno molti additivi e pochi nutrienti, promuovono il gusto del dolce e possono avere un impatto negativo sull’ambiente. Servono quindi nuovi studi sugli edulcoranti, finanziati in modo indipendente e non dall’industria.