Sono stati trasferiti i primi cento migranti dal centro d’accoglienza di Cona, in provincia di Venezia. Nella struttura era scoppiata una rivolta per protestare contro le condizioni di vita nel centro, dopo la morte di una venticinquenne della Costa d’Avorio, deceduta per una trombosi polmonare. Alla fine delle proteste il ministro dell’interno Marco Minniti ha disposto il trasferimento di parte degli ospiti in Emilia-Romagna.