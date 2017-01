Sparatoria nel centro di Napoli, feriti tre stranieri e una bambina. L’episodio è avvenuto nei pressi del mercato di Forcella, in via Annunziata, alle spalle della stazione centrale. La dinamica e i responsabili non sono ancora stati accertati. Nessuna delle persone colpite è in pericolo di vita. La bambina, che ha dieci anni, è stata operata a un piede per estrarle un proiettile. Secondo alcuni testimoni citati dal quotidiano la Repubblica, l’obiettivo del raid sarebbe stato un commerciante che ha una bancarella nel mercato.