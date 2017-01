A Damasco manca l’acqua da due settimane. La crisi idrica colpisce 5,5 milioni di persone. L’acqua della capitale siriana arriva dalla vicina valle di Barada, controllata da gruppi ribelli. La principale infrastruttura per la fornitura idrica è stata danneggiata e le due parti in lotta si accusano a vicenda di averla danneggiata. Il 4 gennaio il ministro degli esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu ha accusato il governo siriano di violare il cessate il fuoco perché continua a bombardare la valle di Barada, aggiungendo che le violenze potrebbero mandare a monte i colloqui di pace in programma ad Astana, in Kazakistan, il 23 gennaio.