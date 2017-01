Almeno 14 morti per l’esplosione di un’autobomba a Jableh, in Siria. La città costiera, roccaforte del regime, si trova in un’area della Siria a maggioranza alawita, finora risparmiata dai combattimenti e da molto tempo non si verificavano episodi di terrorismo. Un’autobomba è esplosa nei pressi di un mercato causando almeno 14 morti e una ventina di feriti.