Chi vive vicino a strade molto trafficate potrebbe avere un rischio più alto di demenza. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, le persone che vivono a meno di cinquanta metri da una strada principale hanno un rischio più alto del 7 per cento rispetto a chi vive a più di trecento metri di distanza. L’effetto sembra più pronunciato tra gli abitanti delle città, soprattutto quelle grandi. Lo studio, condotto in Canada, non ha trovato nessun rapporto con la malattia di Parkinson e la sclerosi multipla.