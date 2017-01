Due vittime di un attentato nei pressi del tribunale di Smirne, in Turchia. Secondo la ricostruzione delle autorità turche, un’automobile si è fermata davanti al tribunale della città costiera. Tre uomini armati sono scesi dall’auto e se ne sono allontanati, ingaggiando uno scontro a fuoco con la polizia, dopodiché l’autobomba è stata fatta esplodere. Nello scoppio sono morti un agente di polizia e un impiegato del tribunale. Le forze dell’ordine hanno ucciso due degli attentatori, mentre il terzo è riuscito a fuggire. Diverse persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Il quotidiano francese Le Monde ha calcolato che in Turchia, negli ultimi due anni, gli attentati terroristici hanno causato più di 560 morti.