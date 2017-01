Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu chiede la grazia per il soldato Elor Azaria. Il 4 gennaio il sergente è stato condannato per omicidio da un tribunale militare per aver ucciso nel 2016 a Hebron un palestinese che, dopo un’aggressione, era immobilizzato a terra. Il caso Azaria ha profondamente diviso l’opinione pubblica israeliana. Un uomo è stato arrestato per incitamento alla violenza contro i giudici che hanno emesso la sentenza. Solo il presidente Reuven Rivlin può concedere la grazia ad Azaria.