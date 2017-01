Un facile brivido sadomaso nell’arte di Monica Bonvicini

Ognuno ha le sue passioni, e la passione di Bonvicini sono le catene. All’esterno del Baltic un gruppo di operai imbracati combatte contro pioggia e vento per affiggere sulla facciata dell’edificio lettere di metallo con la scritta “Satisfy me” (soddisfami). Una teca di vetro custodisce una sega e un martello cuciti in una tuta di pelle nera. Oggetti ordinari che possono alludere a intenzioni maliziose o piaceri improbabili. L’arte di Bonvicini è sempre alla ricerca di un brivido. Ma ci si abitua a tutto. Anche a questo. The Guardian

Feticistica e divertente, silenziosa e aggressiva, l’arte di Monica Bonvicini è un percorso fatto di zone d’ombra e traumi improvvisi. I ragazzi e i loro giocattoli sono sempre stati la sua passione. Un grappolo di motoseghe congiunte pende da catene d’acciaio. Un’amaca fatta di catene decorata con nappe di pelle nera si libra su un tappeto nero. Il tutto riporta a un’estetica rococò industriale. Manca solo l’odore di olio lubrificante per macchine. Zincate e nichelate, le catene si curvano, si srotolano sul pavimento e si fissano su un cuneo ruvido in cima a un cubo specchiato. Tracciano la parola Prozac.

Il 13 dicembre alle 10.17, un mese e una settimana dopo le elezioni statunitensi, l’artista americano Eric Fischl ha fatto qualcosa che non aveva mai fatto prima. Ha pubblicato sulla sua pagina Facebook l’immagine di un quadro appena tolto dal cavalletto, con la pittura acrilica ancora fresca. La grande tela mostra un elegante giardino con piscina che sembra uscito dalle pagine di una rivista di arredamento. Al centro della scena una massiccia figura maschile è accasciata a bordo piscina, riversa in posizione fetale. Pagliaccio, pezzo di carne, mostro: fa paura e disgusto. Al suo fianco un bambino avvolto nella bandiera a stelle e strisce, con un pupazzo di pezza, abbassa lo sguardo annoiato. Difficile non leggere il dipinto in chiave politica. Gli Stati Uniti sono una grande famiglia disfunzionale. L’uomo traumatizzato e rannicchiato rantola sotto lo sguardo del figlio. Late America segna il calare dell’oscurità della notte americana.

