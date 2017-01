Proteste contro i rincari della benzina in Messico. I manifestanti hanno bloccato le autostrade, saccheggiato negozi e costretto alla chiusura numerose stazioni di servizio. Le proteste sono scoppiate dopo l’annuncio di un aumento del 20 per cento del prezzo della benzina (chiamato gazolinazo), che è fissato dallo stato. Solo a Città del Messico le autorità hanno arrestato 76 persone e sono stati denunciati 29 saccheggi in centri commerciali e 16 stazioni di servizio costrette a chiudere.