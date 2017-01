Secondo le Nazioni Unite interrompere la fornitura d’acqua a Damasco si può considerare un crimine di guerra. Jan Egeland, capo della task force umanitaria dell’Onu in Siria ha denunciato che gli è stato impedito di recarsi nella valle di Barada, dove c’è la principale infrastruttura per la fornitura idrica di Damasco, per cercare di capire se è stata sabotata dai gruppi ribelli che controllano l’area o se è stata danneggiata in un bombardamento delle forze governative. Egeland ha sottolineato che lasciare 5,5 milioni di civili senz’acqua è da considerarsi un crimine di guerra.