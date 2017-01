Una sparatoria nell’aeroporto di Fort Lauderdale in Florida provoca almeno cinque morti. Un uomo armato ha aperto il fuoco al ritiro bagagli del Terminal 2 dell’aeroporto provocando un numero non ancora confermato di morti e feriti. Il dipartimento di polizia di Broward County ha comunicato via Twitter che otto feriti sono stati trasferiti in ospedale. Una persona è stata fermata in relazione alla sparatoria e tutti i voli in partenza sono stati momentaneamente sospesi.