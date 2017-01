Italia colpita dal maltempo, un morto ad Avellino. Un senzatetto di 44 anni è morto per assideramento nel centro della città campana. Disagi nelle Marche, dove la linea ferroviaria Adriatica è interrotta tra Falconara marittima e Senigallia, ma anche in Puglia e Sicilia. Una forte nevicata ha colpito l’Umbria, abbattendosi anche sulle zone terremotate nella provincia di Perugia. Alcune strade statali dell’Abruzzo sono state chiuse al traffico. Il forte vento ha causato dei danni alla basilica di Loreto, in provincia di Ancona.