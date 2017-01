È morto l’ex presidente portoghese Mário Soares. Il politico, considerato il padre della democrazia in Portogallo, è morto all’età di 92 anni all’ospedale della Croce rossa di Lisbona, dove era stato ricoverato lo scorso 13 dicembre per problemi di salute. La camera ardente sarà allestita nel monastero dos Jerónimos e la salma sarà poi trasferita nella sua casa in Campo Grande. Dopo essere stato primo ministro del Portogallo dal 1976 al 1978 e dal 1983 al 1985, Soares fu presidente della repubblica dal 1986 al 1996.