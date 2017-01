Un’esplosione in un villaggio siriano vicino al confine turco provoca decine di morti e feriti. Un’autocisterna è esplosa nel centro di Azaz, un villaggio controllato dai ribelli nel nord del paese. L’esplosione ha provocato tra le quaranta e le sessanta vittime e altrettanti feriti, secondo quanto riportato dall’Osservatorio siriano per i diritti umani e dall’agenzia di stampa turca Anadolu. I feriti sono stati portati all’ospedale di Kilis in ambulanza.