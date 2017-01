Si vota oggi in Italia per il rinnovo di 32 consigli provinciali. Le elezioni sono state rinviate per maltempo a Pescara, Isernia, Chieti, Lecce, Foggia e Taranto. In base alla riforma della province introdotta dalla legge Delrio, entrata in vigore nell’aprile del 2014, si tratta di elezioni di secondo livello, per cui si recheranno alle urne solo i sindaci e i consiglieri eletti nei comuni compresi nel territorio provinciale.