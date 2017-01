A novembre in Italia è salito il tasso di disoccupazione. La disoccupazione è cresciuta, nonostante l’aumento degli occupati, perché sono diminuiti gli inattivi, cioè le persone che non lavorano e non cercano lavoro. Il dato più preoccupante è quello della disoccupazione giovanile, arrivata al 39,4 per cento. È in aumento di 1,8 punti rispetto al mese precedente e ha toccato il livello più alto dall’ottobre 2015.