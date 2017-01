Il Venezuela raddoppierà i salari minimi. Il governo di Nicolás Maduro ha annunciato che aumenterà del 50 per cento i salari minimi e le pensioni nonostante l’inflazione in crescita. Secondo Maduro, la mossa proteggerà l’occupazione e i redditi dei cittadini, secondo l’opposizione non farà che peggiorare la crisi.